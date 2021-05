CorrSport – Continuano i gesti di solidarietà di Victor Osimhen

Victor Osimhen continua a mettere in primo piano le esigenze altrui e compie atti di solidarietà.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il calciatore nigeriano ha pensato di regalare alcuni vestiti ai ragazzi africani di Napoli: adolescenti e giovani di tutte le età che lavorano nei pressi dei semafori per portare a casa soldi e continuare a sopravvivere. Il campione nigeriano ha pensato anche di elargire, per loro, una quantità cospicua di denaro per aiutarli nel proprio lavoro e per continuare la sua opera di sostegno iniziata poco tempo fa in Nigeria; quando vide una donna con una sola gamba, infatti, non ci pensò due volte e fece subito una donazione.

Il grande cuore di Osimhen piace sempre di più a Napoli e ai tifosi azzurri.