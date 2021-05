Oreste Vigorito, il presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha commentato un episodio della sconfitta della sua squadra, un rigore concesso da Doveri e poi annullato dal Var, per un contatto tra Viola e Asamoah, contatto che sembra esserci.

Il presidente ha commentato questo episodio, decisivo per le sorti della salvezza, con queste parole:

“Credo che oggi possiamo evitare di parlare di filosofia o di massimi teoremi, oggi c’è da guardare solo le immagini. Io voglio parlare di questo rigore, rigore che hanno visto tutti, tranne Mazzoleni. Voglio anche dire una cosa: mi sono arrivati messaggi da Napoli e da altre città del sud e mi sembra che Mazzoleni venga designato per andare contro le squadre del Sud. Non mi lamento degli arbitri, ma del Var e della Tv: se gli arbitri non sanno guardare al Var, togliamola. Io credevo che il Var era una soluzione, invece giustifica gli errori degli arbitri. E noi non possiamo pagare per le cazzate degli arbitri, e noi ci rimettiamo un anno, perché Mazzoleni non sa guardare le immagini. Io sono Vigorito, uno che non si è mai lamentato degli arbitri, ma è la prima volta che dico che certi personaggi devono uscire dal calcio. O escono loro o ne usciamo noi. Non è uno sfogo il mio, io mi lamento perché pure voi( riferendosi a Sky) parlate solo di Coppa dei Campioni e dovete far vedere le immagini degli errori degli arbitri. E’ inaccettabile aspettare 20 minuti perché dovete parlare della Champions League”.

Poi il presidente litiga con Bonan, il presentatore di Sky:

“Il mio non è uno sfogo, non commenti. Lei non deve parlare, deve far vedere le immagini; poi, Doveri ha detto a Viola che ha subito un tocco leggero, lo stesso tocco che ha subito Osimhen e per il quale ha annullato il goal del 2-0. Questo fatto della pressione dei tocchi è inaccettabile; se è fallo è fallo. Lei analizzi le immagini, non commenti. La realtà è una: Mazzoleni consiglia a Doveri di non concedere il rigore”.

Poi continua la sfogo:

“Certe volte non si guarda il Var perché non vengono chiamati gli arbitri. Questo è fallo, e qui il regolamento è chiaro: qui l’arbitro ha valutato il tocco come rigore, poi è andato al Var e ha annullato. Se non è un episodio netto, conta la decisione dell’arbitro e Doveri aveva dato rigore. Voi dovete parlare di questo, a maggior ragione se mi date ragione: non dovete parlare della Coppa dei Campioni, parlate anche di una squadra che si sta giocando la salvezza. Mazzoleni si comporta in modo difforme, su un fallo su Caprari non dà rigore e non interviene, qua interviene. Fate vedere tutto: voi di Sky dovete far vedere tutto, anche perché vi stimo. Qua l’unico problema è Mazzoleni: Mazzoleni è contro le squadre del Sud”.