Anche Filippo Inzaghi, dopo Oreste Vigorito, ha parlato del mancato rigore non concesso su Viola, o meglio, prima concesso e poi tolto dal Var. Dunque, anche il mister ha molto da recriminare su quest’episodio. Le sue parole a Sky:

“Siamo delusi, le immagini parlano chiaro. L’arbitro, Doveri, mi ha detto che il tocco c’era ma era lieve; ma se tu vedi il tocco e dai il rigore, il Var non può intervenire, lo dice il regolamento. Noi, se dovremo retrocedere, dobbiamo retrocedere con le nostre gambe, anche perché così è ancora più dura da accettare. I ragazzi, nel postpartita, erano tristi e piangevano, faticavano ad accettare la decisione e la spiegazione dell’arbitro. Se c’è il tocco, il Var non può intervenire, così come non doveva intervenire con Osimhen. Per questo motivo, sono dispiaciuto: e contesto la scelta di mandare Mazzoleni al Var con la stessa squadra, perché così i sospetti aumentano”.