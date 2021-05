Il Corriere dello Sport ha elogiato la prestazione di ieri di Victor Osimhen definendolo il ‘supereroe del Napoli’. Il nigeriano, dopo degli iniziali dubbi dovuti al ritardo di condizione che avevano fatto storcere il naso a molti anche per la cifra spesa, sta piano piano facendo ricredere tutti. Dopo la gara contro il Bologna, infatti, l’attaccante ha realzziato otto reti in undici partite e adesso De Laurentiis gongola, consapevole di non aver sbagliato neanche questa volta il colpo.