Non si placano le polemiche a Benevento per il rigore non concesso su Viola, sul 1-2 per il Cagliari a circa 10 minuti dalla fine. Infatti, dopo le violenti parole di Vigorito e di Inzaghi, sul web spunta anche un video che riguarda il direttore sportivo, Pasquale Foggia.

Infatti, nei pressi del cancello dello stadio Vigorito, Pasquale Foggia si sarebbe avvicinato alla macchina dove si trovavano l’arbitro Doveri e il Var Mazzoleni; e, in questo video, Foggia dice più volte a Doveri che ha una coscienza sporca e lo invitava a riguardarsi l’episodio, sostenendo che quel fallo fosse evidente e non un semplice tocco.

Insomma, le polemiche non finiscono più.