Spezia-Napoli, sciolti i dubbi di Gattuso: le formazioni ufficiali

Tutto pronto al Picco di La Spezia per Spezia-Napoli, con gli azzurri chiamati a riscattare i due punti persi col Cagliari per non perdere di vista il treno Champions. Vista l’indisponibilità di Koulibaly e Maksimovic, scelte obbligate per Gattuso in difesa con la coppia centrale formata da Manolas e Rrahmani;

formazione tipo per i restanti 9 con Osimhen e Politano che hanno vinto i consueti ballottaggi serrati rispettivamente con Mertens e Lozano. Confermato Meret tra i pali, nonostante Ospina sia stato riaggregato al gruppo in settimana. Ecco gli undici scelti da Gattuso:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.