Osimhen, statistiche da record dopo la doppietta allo Spezia

Statistiche da record per Victor Osimhen, che aggiorna i suoi numeri con la doppietta allo Spezia in una stagione che poteva essere un incubo per lui. Invece, il nigeriano ha iniziato a segnare arrivando fino alla doppia cifra in 21 partite giocate (1289 minuti). Dopo la sosta nazionali, l’ex Lille ha realizzato 7 gol e 1 assist in 8 gare disputate, raggiungendo una media di gol/assist ogni 69 minuti. Inoltre, c’è da dire che nemmeno Cavani e Higuain impiegarono così pochi minuti (1289 per Victor) per andare in doppia cifra al loro primo anno in azzurro: l’uruguaiano ne impiegò 1336, l’argentino 1458.

Secondo invece i dati raccolti da Opta, solo Haaland é più giovane di Victor Osimhen tra i giocatori dei top-5 campionati europei capaci di andare in doppia cifra di reti in entrambe le ultime 2 stagioni.