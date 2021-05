MONDONAPOLI LIVE – Vi aspettiamo alle 14 per il prepartita di Spezia-Napoli

Mondonapoli Live torna per farvi compagnia nel prepartita di Spezia-Napoli alle ore 14. Potrete seguirci tramite Facebook, YouTube o Twitch.

Partita fondamentale per entrambe le squadre, gli azzurri che lottano per la Champions mentre la squadra di Italiano cerca punti per la salvezza.

Analizzeremo insieme le formazioni ufficiali che sceglieranno Gattuso e Italiano. Il tecnico calabrese ha ritrovato Ospina che ha svolto, negli ultimi due giorni, l’allenamento in gruppo però dovrà fare a meno di Koulibaly, infortunato, e Maksimovic, positivo al Covid. Le aquile, invece, dovranno fare a meno di Nzola e Leo Sena.

Vi aspettiamo alle ore 14 per una nuova e ricchissima puntata di MondoNapoli Live.

Seguiteci che non ve ne pentirete!

