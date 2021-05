LIVE – Spezia-Napoli, calcio d’inizio al Picco

Il Napoli scende in campo contro lo Spezia allenato da Vincenzo Italiano, allo stadio Alberto Picco. Gli azzurri hanno l’obiettivo di vincere per tenere il passo alle avversarie per quanto concerne la lotta Champions League. Buona fetta di questo traguardo da raggiungere, passa dalla sfida contro i Liguri, che hanno come obiettivo di salvarsi e restare anche l’anno prossimo in Serie A.

La formazione ufficiale dello Spezia di Italiano:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Ismajli, Marchizza; Ricci, Estevez, Maggiore; Verde-Agudelo-Gyasi.

Italiano per sostituire lo squalificato Nzola, punta su Kevin Agudelo nella posizione di falso nueve, ai suoi lati Verde e Agudelo. Il punto di riferimento a centrocampo sarà Ricci. In difesa la coppia centrale sarà composta da Chabot e Ismajli.

Curiosità sul match:

Lo Spezia ha perso una sola partita casalinga contro squadre che attualmente occupano le prime posizioni ed in questa stagione è imbattuto momentaneamente da sei partite casalinghe consecutive. D’altro canto il Napoli ha vinto tutte e sei le trasferte di campionato in cui è stato in vantaggio alla fine del primo tempo.