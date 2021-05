Mourinho scatena il valzer delle panchine: tre nomi per il Napoli

Stando a quanto riportato da SportMediaset, l’arrivo di Josè Mourinho alla Roma ha scatenato un valzer sulle panchine di molti club della Serie A, con vari intrecci. Facciamo ordine: Maurizio Sarri, che sembrava destinato proprio alla panchina giallorossa, potrebbe tornare in Premier League, dove Arsenal e Tottenham cercano un nuovo tecnico. Stefano Pioli potrebbe essere riconfermato sulla panchina del Milan, ma molto dipenderà dalla qualificazione o meno in Champions League. Gian Piero Gasperini ha il suo futuro in bilico, ora più che mai, tra Atalanta e Tottenham. Massimiliano Allegri sembra essere sempre più vicino al ritorno alla Juventus, mentre, per quanto riguarda il Napoli, Gennaro Gattuso sembrerebbe essere ormai prossimo all’addio, con la Fiorentina che punterebbe forte su di lui. Al suo posto, il favorito sembra essere Luciano Spalletti, liberatosi dal contratto con l’Inter e voglioso di rimettersi in gioco, ma attenzione anche ai nomi di Vincenzo Italiano dello Spezia e Alessio Dionisi dell’Empoli, fresco di una promozione in Serie A, che sono due suggestiono ‘Low Cost’ per la panchina azzurra.