Non solo Mino Raiola. Il secondo profilo pronto a farsi attrarre dal mondo del calcio potrebbe essere quello di Aurelio De Laurentiis, fino a questo momento rimasto ai margini del mondo femminile e fuori da quel Napoli che, rinvigorito dalla cura del tecnico Alessandro Pistolesi, è sulla buona strada per mantenere il proprio posto in Serie A.

Il presidente, secondo quanto rivelato da Tuttosport, sarebbe in contatto col Pomigliano (neopromosso in A) per avviare una collaborazione. Proprio il presidente del Pomigliano non ha infatti smentito la possibilità.

I dettagli sono ancora tutti da definire, anche relativamente al nome della società e all’ organizzazione dirigenziale e tecnica, quel che è probabile è un impegno inizialmente ridotto da parte di De Laurentiis.