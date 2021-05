Luciano Spalletti è il prescelto per occupare la panchina del Napoli la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis starebbe puntando forte sul tecnico toscano per due motivi: la sua capacità di lavorare coi giovani e la sua idea di gioco.

Attuando il 4-2-3-1, il Napoli infatti non dovrebbe privarsi del suo parco attaccanti, lavorando al tempo stesso ancora sulla difesa a quattro. Spalletti dovrebbe arrivare in azzurro anche in caso di mancata Champions League.