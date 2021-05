“De Laurentiis, in questo caso Adl, si è fatto sentire con il Palazzo. Ha sottolineato che alcune anomalie possono indirizzare la stagione in un senso o in quello opposto”.

Così questa mattina il Corriere dello Sport ha rivelato la mossa del presidente azzurro. Dopo lo sfogo social del figlio Edo, De Laurentiis è intervenuto direttamente per far sentire la sua voce ai vertici del calcio italiano.