CdS – Napoli, ritiro estivo fra Dimaro e Castel di Sangro: a breve l’ufficialità, le date

Il campionato sta per giungere al termine, la prossima stagione è vicinissima. Il Napoli progetta, programma, quel che sarà il futuro azzurro. Tra venti giorni la Serie A terminerà, tra ventuno le strade del Napoli e quella di Gattuso si separeranno. E intanto il calendario estivo sta per essere ufficializzato: i partenopei andranno in ritiro a Dimaro-Folgarida dal 15 luglio e ci resteranno, presumibilmente, sino al 25. Poi, probabile tournée, amichevoli che dovranno essere concordate con l’allenatore che verrà e ad agosto, appuntamento a Castel di Sangro. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.