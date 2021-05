CorrSport – Osimhen continua a fare la differenza e pensa alla prossima

Victor Osimhen ha realizzato ben sei reti nelle ultime dieci gare giocate dal Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il talento nigeriano sta dimostrando le sue qualità con tante reti e prestazioni sempre eccellenti. L’arbitro gli nega la gioia personale della doppietta, poi lo scontro a metà campo che non gli permette di terminare la partita; è un pericolo costante per tutta la gara e il Cagliari trema ad ogni lancio lungo dalla retroguardia. Ieri sera ha pubblicato un tweet ed ha rassicurato tutti i tifosi azzurri. Ora la testa è già alla prossima gara contro lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Osimhen può essere il valore aggiunto di questo ultimo scorcio di stagione, con l’obiettivo di poter ammirare le sue potenzialità anche nel prossimo anno. Dovrà essere quello della consacrazione in azzurro.