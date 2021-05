Il Napoli subisce una beffa incredibile sul finale: infatti, il Cagliari pareggia sul finale grazie a un goal di Nahitan Nandez, al 94′ su cross dalla trequarti di Duncan.

Purtroppo per il Napoli questi 2 punti persi sono molto amari, ma il Napoli, con altri 12 punti, si qualifica matematicamente alla Champions League.

Una partita controllata in lungo e in largo per gli azzurri, ma che il Napoli non riesce a chiudere. Paradossalmente, nel secondo tempo, gli azzurri avevano anche creato occasioni e avevano anche trovato il secondo goal, annullato su Osimhen per un fallo dubbio su Godin.

Purtroppo, nel finale, con un KK claudicante, il Cagliari prima va vicino al pareggio con un tiro di Pavoletti e, poi, su un cross dalla trequarti di Duncan, con una svista difensiva Hysaj si perde Nandez, che sigla il goal del pareggio e che porta gli azzurri a 67, a -2 dal Milan e dall’Atalanta.