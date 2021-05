L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’attaccante del Napoli Victor Osimhen e al suo rendimento. Infatti, come riportato dal quotidiano, il nigeriano anche nei momenti più bui non ha mai perso l’autostima. Osimhen in 6 partite ha segnato 4 gol dando una grande mano alla squadra di Gattuso e con altre 5 partite da giocare. L’obiettivo del nigeriano è arrivare in doppia cifra e portare il Napoli in Champions League.