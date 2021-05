Cagliari, Semplici: “Col Napoli gara molto difficile e su Joao Pedro…”

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Napoli–Cagliari, match delicato per i rossoblù in ottica salvezza.

Ecco quanto dichiarato: “In una gara con un avversario così difficile, quanto sarà importante avere un atteggiamento coraggioso? Siamo abituati a vivere partita dopo partita, il Napoli è una squadra che come l’Atalanta sta giocando un calcio davvero importante, sarà una gara difficilissima. Sarà importante per noi affrontarla con grande rispetto e con la consapevolezza di mettere in campo le nostre qualità tecniche, indipendentemente dal nome dell’avversario. Joao Pedro riposa, visto la diffida? Non ho ancora deciso, ma è una possibilità. A prescindere da chi giocherà, sono certo che darà il massimo. Quale potrebbe essere il punto critico della squadra di Gattuso? È difficile dirlo, ma sicuramente abbiamo le risorse per farlo: serviranno grande concentrazione e coraggio, come stanno facendo i ragazzi in queste settimane. Così da modificare l’equilibrio della gara, senza pensare che sia una sfida impossibile”.