Le ultime da Castel Volturno: due azzurri a svolgono lavoro a parte in vista della sfida contro il Cagliari

E’ appena uscito il report dell’allenamento odierno, sul sito ufficiale della SSC Napoli, in vista della sfida contro il Cagliari di domenica pomeriggio alle 15:00

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center: gli azzurri preparano il match contro il Cagliari, la squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente seduta di possesso palla a tema ed esercitazione tattica. Terapie e lavoro in palestra per Ospina. Lobotka ha svolto lavoro in palestra.