Il Napoli, al momento, resta totalmente concentrato sul campo: domenica gli azzurri dovranno affrontare una sfida molto ostica contro un Cagliari reduce da 3 vittorie di fila e voglioso di raggiungere il prima possibile la salvezza.

Ma è inevitabile che un pensiero vada anche oltre al 23 maggio e al progetto futuro dell’anno prossimo: al momento, la qualificazione in Champions sarebbe ossigeno puro per la società e garantirebbe anche un tesoretto per il mercato.

Ma, oltre ai giocatori, bisogna pensare anche al tecnico: dopo l’addio di Gattuso, il Napoli deve scegliere un nuovo tecnico e il favorito è Luciano Spalletti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i contatti tra ADL e il tecnico toscano sono molto continui e nelle varie telefonate i due stanno anche parlando del progetto e dei giocatori. Insomma, un bel passo in avanti nella trattativa.