CorrSport – Spunta un gesto di ADL prima di Napoli-Lazio

ADL avrebbe promesso ai calciatori una sorta di “premio Champions” prima della sfida di giovedì 22 aprile contro la Lazio.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, sarebbe emerso questo piccolo retroscena dopo una settimana dalla vittoria in casa contro i biancocelesti. Una sorpresa fatta dal presidente azzurro ai suoi ragazzi, entrando negli spogliatoi e caricando la squadra fino alla vittoria: un gesto che bisogna riconoscere. Si è dimostrato solidale in ogni momento fin dall’inizio della seconda parte di stagione. ADL e il Napoli sembrano molto più uniti.

Per il bene dell’ambiente e della società Napoli, l’atteggiamento del numero uno partenopeo è stato impeccabile negli ultimi mesi e continuerà ad esserla fino alla gara finale di questa fitta stagione.