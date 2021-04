CorrSport – La lista degli allenatori papabili si riduce a soli due nomi

Il dopo Gattuso è incerto in casa Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, la lista degli allenatori papabili starebbe diventando sempre più corta: uniche piste ancora in vita sono quelle che portano a Spalletti e Galtier. Il primo piace molto ad ADL e la scelta potrebbe ricadere proprio sul toscano in caso di mancato accordo per la permanenza di Ringhio. Il secondo, tecnico del Lille, sarebbe una vera e propria scommessa: conosce bene sia Osimhen che Ghoulam e al momento non è da escludere a priori il suo arrivo a Napoli.

Entrambi hanno qualcosa in comune con il piano tattico attuale del Napoli di Gattuso, ovvero il modulo; utilizzano entrambi il 4-2-3-1 e questo significherebbe poter dare continuità ad uno schema di gioco che sta dando i suoi frutti partita dopo partita(e non vendere necessariamente i suoi interpreti migliori in caso di Champions).