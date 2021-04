Gazzetta – Contatti tra Spalletti e il Napoli: richiesta la cifra d’ingaggio

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe che Luciano Spalletti sia vicino al Napoli per la prossima stagione.

L’ex allenatore di Roma e Inter, potrebbe sedere sulla panchina azzurra, se la squadra dovesse conquistare la Champions League. I contatti tra tecnico e club sono costanti e già si è parlato delle possibili cifre d’ingaggio: 2,5 mln di euro a stagione proposti dalla società, confrontati ai 4 mln di euro richiesti da Spalletti.

Ma i rumors sul futuro allenatore del Napoli non si fermano qui: in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, il piano B includerebbe un profilo tra Juric, Italiano o Dionisi, per promuovere un nuovo progetto squadra.