MONDONAPOLI LIVE – Super Napoli sbanca Torino, prosegue la volata Champions! La sintesi della live di ieri sera…

Una diretta ricca di tematiche è andata in onda ieri sera con MondoNapoli Live. I nostri social Facebook, Youtube e Twitch sono stati inondati dai commenti dei fedelissimi utenti che hanno accompagnato i nostri opinionisti.

La live è iniziata con il consueto focus sul match, analizzando le statistiche, la nomination del Top e Flop e le immancabili pagelle: prestazione gagliarda del Napoli che ha dominato in lungo e in largo e il risultato va ampiamente stretto agli uomini di Gattuso per le occasioni create. Demme si è aggiudicato il titolo di man of the match mentre l’unico apparso sottotono è stato Mertens che ha avuto il demerito di non riuscire a chiudere i giochi non capitalizzando due palle gol nitide.

La diretta è proseguita con l’analisi della classifica e degli incontri che spetteranno a tutte le squadre coinvolte nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Azzurri, che in virtù della vittoria di ieri e dei passi falsi di Juve e Milan, saranno padroni del proprio destino. Infatti se il Napoli dovesse vincere i restanti cinque incontri, si aggiudicherà un posto per l’Europa che conta, a prescindere dai risultati delle dirette concorrenti.

