MondoNapoli Live vi tiene sempre compagnia e torna stasera in diretta, con una nuova puntata, dedicata al postpartita di Napoli-Lazio, sempre su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Come anticipavo, questa sera si tratterà molto della partita tra Napoli e Lazio, il posticipo di ieri che ha visto gli azzurri vincere contro una diretta concorrente per la Champions, che ora dista a soli 2 punti.

Parleremo dei dati, dei top e dei flop, delle pagelle, e in seguito daremo spazio anche all’analisi tattica, per vedere gli schemi che Gattuso ha utilizzato per battere la Lazio.

A questo proposito, tratteremo anche dei singoli, in particolare di Mertens e di Insigne, per sottolineare i loro goal, e poi parleremo anche del futuro di Gennaro Gattuso; sicuro che De Laurentiis si priverà di lui tanto facilmente?

Infine, solo per questa settimana, dedicheremo uno spazio anche al Fantacalcio e ai consigli per le singole Formazioni da schierare. Beh, che aspetti? Ci vediamo stasera!

Questi i nostri 3 sponsor:

Pizzeria Miracoli in Via Miracoli 52, nel centro di Napoli.

You&Me Eventi

Via Udalrigo Masoni 28/30, info 3713790143

La Piazzetta in Piazzetta San Carlo All’Arena, 2 a Napoli. Chiama allo 081290368 o al 3298346074.