La Campania potrebbe subire un altro cambiamento di colore nelle prossime ore: dopo ben 6 settimane di zona rossa, il 19 aprile la Campania è diventata arancione, ma la prossima settimana la regione potrebbe cambiare ancora colore.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la Campania potrebbe diventare da lunedì zona gialla, insieme ad altre 14 regioni, per la decisione presa dal Ministero della Salute che riguarda i colori delle Regioni.

Con il decreto del 26 aprile, le regole della zona gialla cambiano: infatti, in zona gialla possono restare aperti fino alle 22 quei bar e ristoranti che hanno dei posti all’aperto. Per quanto riguarda le scuole, è garantita la presenza di ogni ordine e grado, con le scuole superiori che devono avere una presenza tra il 70 e il 100%.

Riaprono anche i cinema e i teatri con la zona gialla, con il rispetto del distanziamento di un metro nei luoghi chiusi: si potrà assistere a uno spettacolo al chiuso fino a una capienza di 500 persone e all’aperto fino a 1000 persone.

Inoltre, per lo sport, è consentito qualsiasi sport all’aperto, anche collettivo e di contatto( come il calcetto), mentre per quanto riguarda gli spostamenti ci si potrà spostare in un Comune diverso per andare in un’altra casa in massimo 4 persone, ad esclusione se si portino con sè dei minori di 14 anni.