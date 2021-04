La Lazio recrimina e di molto, dopo la sconfitta di ieri, che arresta la catena di 5 vittorie consecutive della squadra biancoceleste.

L’allenatore Farris, insieme a tutta la squadra, non ha accettato l’imprevisto inatteso del calco di rigore al Napoli, quando si aspettavano il rigore alla Lazio per il fallo di Hysaj su Lazzari.

Da lì, il Napoli ha preso il sopravvento e ha dominato in lungo e in largo per tutto il match.

Per questo motivo, la squadra biancoceleste ha fatto davvero fatica e ha solo provato a rientrare con i due goal di Immobile e Milinkovic, subito annullati dalla perla di Victor Osimhen.

Adesso per i biancocelesti testa alla prossima, ma non sarà facile riprendere la corsa Champions con il Milan.