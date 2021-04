TMW – Panchina Napoli, ADL monitora anche un tecnico in Spagna: i dettagli

L’esperto di mercato Nicolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul prossimo allenatore del Napoli. Ecco le due dichiarazioni:

“Uno dei nomi monitorati da De Laurentiis è quello di Marcelino (tecnico dell’Athletic Bilbao, ndr). Non lo escluderei così come Fonseca, entrambi possono essere accostati a Spalletti. Da non sottovalutare neanche De Zerbi e Juric. Per il prossimo allenatore del Napoli non è stata presa ancora una decisione, si attenderà l’esito delle ultime partite di campionato”.