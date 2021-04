LIVE – Super Lega, alla lista delle ritirate si aggiunge un club italiano!

E’ notizia di questi minuti, molti club fondatori della Super Lega in questi minuti stanno facendo un passo indietro: prima i club inglesi come Chelsea e Manchester City e ora il Barcellona dopo le dichiarazioni del presidente Laporta e l’Atletico Madrid stanno facendo dietrofront, segui la live di seguito.

9.24 UFFICIALE – Anche l’Inter fuori dalla SuperLega, la nota: “Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall’Inter“.

0:24 Ora arriva la notizia che c’è anche il primo club italiano a uscire dalla Super Lega e tirarsi indietro: come riporta The Athletic, si tratta del Milan.

0:09 Secondo Sky, la SUPER LEGA è SOSPESA.

0:07 Arriva il comunicato del Man Utd: “Il Manchester United non parteciperà alla Super League europea. Abbiamo ascoltato attentamente la reazione dei nostri fan, del governo britannico e di altri stakeholder chiave. Rimaniamo impegnati a lavorare con gli altri della comunità calcistica per trovare soluzioni sostenibili alle sfide a lungo termine che il gioco deve affrontare.”

0:05 Arriva il comunicato del Tottenham: “Possiamo confermare che abbiamo formalmente avviato le procedure per ritirarci dal gruppo sviluppando proposte per una Super League europea (ESL). Ci rammarichiamo per l’ansia e il turbamento causati dalla proposta ESL. Abbiamo ritenuto importante che il nostro club partecipasse allo sviluppo di una possibile nuova struttura che cercasse di garantire meglio il fair play finanziario e la sostenibilità finanziaria, fornendo al contempo un supporto significativamente maggiore per la piramide calcistica più ampia. Crediamo che non dovremmo mai stare fermi e che lo sport dovrebbe rivedere costantemente le competizioni e la governance per garantire che il gioco che tutti amiamo continui ad evolversi ed entusiasmare i fan di tutto il mondo. Vorremmo ringraziare tutti quei sostenitori che hanno presentato le loro opinioni ponderate”.

0:01 Arriva il comunicato dell’Arsenal: “Abbiamo ascoltato la comunità calcistica negli ultimi giorni, ci stiamo ritirando dalla Super League proposta. Abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo.”

0:00 Arriva il comunicato del Liverpool: “Il Liverpool Football Club può confermare che il nostro coinvolgimento nei piani proposti per formare una Super League europea è stato interrotto. Negli ultimi giorni, il club ha ricevuto rappresentazioni da vari stakeholder chiave, sia interni che esterni, e vorremmo ringraziarli per il loro prezioso contributo“.

23:53 Sky conferma che i club inglesi sono fuori dalla Super Lega, quindi confermato Arsenal, Man Utd, Liverpool e Tottenham fuori dal progetto.

23:50 L’Arsenal ha lasciato la Super League. Stanno lavorando a un annuncio ufficiale, lo riporta il New York Times.

23:49 TUTTE le squadre della Premier League LASCERANNO la Super League, lo dice BBCSports.

23:39 I club della Super League stanno valutando la possibilità di lasciare i club inglesi. Il progetto potrebbe terminare o potrebbero essere sostituiti con club di altri paesi. Niente è ancora deciso.

23:22 Entro venerdì la UEFA deciderà cosa fare con le squadre che non lasciano la SuperLega.

23:02 Al momento le inglesi che potranno uscire sono Chelsea e Arsenal.

22:56 L’Atletico Madrid è fortemente coinvolto nella Super League e lo lascerebbe solo se tutti gli altri se ne andassero.

22:46 Secondo SkySport, durante l’incontro della Super League di stasera, il Chelsea NON ha confermato agli altri club che stanno lasciando. Hanno espresso solo alcuni dubbi sul progetto.

22:42 Il Manchester City è l’unica squadra ad aver lasciato la Super League finora, tutti gli altri sono ancora dentro!

22:41 Si è concluso l’incontro tra i 12 club della Super League. FC Barcelona e Atletico Madrid hanno deciso di RIMANERE in Super League, il Manchester City se n’è andato e il Chelsea ha ancora dei dubbio.

22:34 Ceferin: “Sono lieto di dare il bentornato al Manchester City nella famiglia del calcio europeo. Hanno mostrato grande intelligenza ascoltando le molte voci, in particolare i loro tifosi”.

22:31 Anche se la Super League si dissolve, i club della Super League sono comunque riusciti a far ammettere alla UEFA oggi di avere a disposizione 4 MILIARDI di EURO, in più, che negavano di avere. Dichiara Paul Tenorio di Marca.

22:29 Il Manchester City Football Club può confermare di aver formalmente emanato le procedure per il ritiro dal gruppo sviluppando i piani per una Super League europea. Arriva anche la conferma di SKY.

22:21 Arrivano le parole di Boris Johnson: “Mi complimento con Chelsea e City per aver scelto di abbandonare la Super Lega, scelta giusta. Ora aspetto gli altri”

22:13 I 12 club della Super League stanno attualmente discutendo in una riunione se sciogliere la Super League o continuare ad andare avanti. Lo dichiara El Larguero.

22:10 Arriva un comunicato ufficiale da parte dei giocatori del Liverpool, che dichiarano: “A noi non piace e non vogliamo che succeda ciò che sta accadendo. Questa è la nostra posizione. Il nostro impegno nel calcio e verso i nostri tifosi è assoluto e incondizionata.”

21:56 La Super League si aspettava una guerra contro UEFA e FIFA, ma non si aspettavano reazioni estreme da tifosi, giocatori, politici e celebrità. Lo dice Paul Tenorio giornalista di Marca.

21:55 Florentino Perez: “Possono club come il Lens e il Metz (Ligue 1) arrivare un giorno alla Super League? Assolutamente.”

L’ha detto a L’Equipe.

21:53 Il contratto della Super League è vincolante e l’unico modo in cui i club possono andarsene senza pagare una pesante multa, è se decidono tutti di sciogliere il progetto.

21:52 I Glazers hanno perso sia il loro front man in Ed Woodward sia la loro capacità di incassare oggi con la Super League. Potrebbero finalmente andarsene e vendere il Manchester United.

21:30 Dal club bianconero fanno sapere che le dimissioni di Andrea Agnelli sono prive di fondamento.

21:19 Il Barcellona ha in programma di lasciare a breve la Super League.

21:18 Arrivano smentite da Fabrizio Romano, giornalista di Skysport, che dichiara: “Non c’è ancora nulla di confermato dalla Juventus sulle voci di dimissioni del presidente Andrea Agnelli, al momento. È anche il vicepresidente della SuperLeague”.

21:17 Florentino Perez potrebbe dimettersi stasera. È sotto un’enorme pressione.

21:10 I 12 club della Super League sono attualmente impegnati in una chiamata Zoom.

21:08 Il Real Madrid è VICINO A LASCIARE LA Super League.

21:05 CLAMOROSO: Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli si è dimesso da presidente della Juventus

20:57 TUTTI I 6 club della Premier League hanno lasciato la Super League

20:55 ROTTURA: Ed Woodward si è dimesso da presidente del Manchester United: la decisione di Woodward arriva dopo il contraccolpo sulla Super League europea.

20:52 Florentino Perez: “Temo che i club lascino la Super League? No. La situazione è così seria che tutti vogliono portare a termine questo progetto e trovare una soluzione. Nessuno è venuto qui sotto pressione”.

20:50 Il governo di Boris Johnson sta facendo pressioni sulle sei squadre inglesi per uscire dalla Super 2

20:45 Florentino Perez: “Il Real Madrid ha una responsabilità storica. Cambiare la realtà del calcio quando sarà il momento, perché sta lentamente morendo, ed è quello che stiamo facendo”.

20:44 Florentino Perez dichiara: “PSG e Bayern Monaco finiranno per ENTRARE in Super League”.

20:42 -Il Man City ha rifiutato di commentare la situazione per motivi legali. Fonti dicono che è stata inviata una lettera per emanare il ritiro dalla superLega.

20:40 – Dal portale di Madrid Zone arriva la conferma: il Manchester United ed Arsenal si ritireranno dalla superLega.

20:39 – Arrivano le parole del presidente del Real Madrid, nonchè fautore della Super Lega, Florentino Perez ha dichiarato: “Qualcuno lascia? Nessun problema, creeremo le nostre squadre e il nostro campionato”.

20:39 – Dopo il Barcellona, anche l’Atletico Madrid pare che sia deciso a lasciare la Super Lega.

20:35 – Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, dichiara: “Il Barcellona NON entrerà a far parte della Super Lega fino a quando i nostri soci non voteranno per essa. E’ il loro club, quindi è una loro decisione“.

20:32 –Dopo il Chelsea, arriva la conferma anche del Manchester City che lascia la Super Leg. Il club ha già informato gli organizzatori la propria volontà di non proseguire nonostante l’annuncio ufficiale dell’altra sera.

20:30 – Arriva l’annuncio tramite il giornale inglese, The Times, il Chelsea si tira fuori ufficialemente dalla Super Lega. Proteste fuori lo stadio dei tifosi dei Blues, ha costretto Peter Cech ha chiedere ai supporters di far entrare il pullman dentro l’impianto.