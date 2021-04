CdS – Le probabili formazioni del match tra Napoli e Lazio

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, rivela quali potrebbero essere le possibili scelte di Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi per la partita di domani sera (ore 20:45) tra Napoli e Lazio.

L’allenatore della squadra azzurra dovrebbe optare per un 4-2-3-1, con Bakayoko che torna titolare al posto dello squalificato Demme. Ad affiancare il centrocampista francese, ci sarà Fabian Ruiz. In difesa confermati Meret, Di Lorenzo, Manolas Koulibaly, mentre resta un dubbio tra Mario Rui e Hysaj sulla fascia sinistra. In attacco ci saranno Lozano (favorito su Politano), Zielinski e Insigne, a sostegno di Mertens che farà da prima punta.

Per quanto riguarda la Lazio, invece, mister Inzaghi dovrebbe proporre un 3-5-2, con Reina in porta e Acerbi, Marusic e Radu in difesa. A centrocampo ci saranno Lazzari e Fares sulle fasce, mentre nel mezzo avremo Milinkovic-Savic, Luis Alberto e uno tra Lucas Leiva, Parolo o Cataldi. In attacco la coppia Correa–Immobile.