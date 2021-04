CdS – Gattuso, altra esclusione in allenamento: l’azzurro rischia di saltare la Lazio

Altra esclusione in allenamento in casa Napoli. Quando il mister Rino Gattuso nota un atteggiamento poco propositivo durante la sessione a Castel Volturno, non c’è scampo. Era già toccato ad Allan – scorsa stagione –, Ghoulam, e due volte a Mario Rui – in quella attuale -. E ieri è toccato anche ad Eljif Elmas. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive:

“Gattuso ha deciso di allontanare Elmas nel bel mezzo dell’allenamento perché ha ravvisato un atteggiamento non esattamente propositivo. Considerati i precedenti, il centrocampista macedone va ritenuto a rischio convocazione per la Lazio”.