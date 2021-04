CdS, Agnelli: “Il nostro progetto? Proporre un calcio nuovo ai giovani

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ha riportato l’intervista fatta al presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in merito al nuovo progetto SuperLega, prima che quest’ultimo venisse ufficialmente sospeso.

Le dichiarazioni:

“I più giovani vogliono i grandi eventi e non sono legati a elementi di campanilismo. Il 40% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni non prova alcun interesse per il calcio. Serve una competizione in grado di contrastare quello che loro riproducono sulle piattaforme digitali, trasformando il virtuale in reale. Attraverso Fifa crei la tua competizione, quella competizione va riportata nel mondo reale”.

Lei cosa teme?

“Io temo molto il populismo, la demagogia e che qualcuno non prenda atto dello stato di monopolio nel quale ci muoviamo. Il nostro è un approccio a una nuova libertà. Nuova libertà che è garantita dai trattati dell’Unione europea. Vogliamo uscire da questa situazione di monopolio nella quale i nostri regolatori sono anche i principali competitor”.