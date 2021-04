Meret, il suo futuro è in bilico: su di lui ci sono Inter e Roma

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Alex Meret è stufo dell’alternanza tra i pali con David Ospina ed il suo futuro in azzurro è in bilico per il prossimo anno. Molto dipenderà anche dall’allenatore che siederà sulla panchina del Napoli, ma ad oggi il suo gente sta iniziando a guardarsi intorno e l’Inter si è fatta avanti decisa per acquistare il portiere azzurro. Con i nerazzurri, inoltre, Federico Pastorello ha ottimi rapporti, essendo, tra gli altri, anche l’agente di Romelu Lukaku. Su Meret, inoltre, c’è anche la Roma.