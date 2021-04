Gattuso problem solver: i numeri straordinari dell’allenatore rispetto un anno fa

Il Napoli prepara la sfida all’Inter, gara da sempre dura e intensa e che un anno fa proprio in quel di Fuorigrotta costò cara agli uomini di Gattuso. Il tecnico calabrese si era da poco insidiato sulla panchina azzurra, e ancora un po’ frastornato da tutto quello che era il caos che lo circondava non riuscì subito ad ingranare. I numeri però rispetto allo scorso anno sono nettamente migliorati, i dati infatti evidenziano un divario abissale fra la scorsa e l’attuale stagione.

Ad oggi il Napoli è la terza miglior difesa oltre che il terzo miglior attacco in tutto il campionato. Gli 11 punti in più ne sono la vera dimostrazione, come la differenza reti che rispetto allo scorso anno è nettamente migliore (48-40 lo scorso anno; 65-34 quest’anno). Ma con questi numeri non sì spiegano i 15 punti dall’avversaria di questa sera, l’Inter, in testa alla classifica. Di certo i cali di tensione e le disattenzioni spesso fatali hanno condizionato Gattuso e la sua rosa, senza dimenticare anche gli infortuni pesanti e soprattutto copiosi.

Fonte: Gazzetta dello Sport