Sky – Napoli-Inter, la probabile formazione azzurra: Gattuso recupera un big

Domani sera alle ore 20:45 il Napoli affronterà l’Inter allo stadio Maradona per la 31esima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, volto noto di Sky Sport, Gattuso avrà a disposizione Zielinski che ha recuperato dall’affaticamento e giocherà a centrocampo con Demme e Fabian Ruiz, con Insigne, Osimhen e Politano a completare il reparto offensivo. In porta ci sarà Meret al posto di Ospina infortunato, difesa con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, in vantaggio su Hysaj. Di seguito la probabile formazione:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.