Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulle ultime di formazione in vista di Napoli-Inter.

Ecco quanto dichiarato: “Gattuso deciderà la formazione dopo la rifinitura, ad oggi i due ballottaggi vedono Osimhen in vantaggio su Mertens e a sinistra Mario Rui in vantaggio su Hysaj. Il portoghese dovrebbe partire titolare. Per l’attacco con Osimhen prima punta. Ballottaggio a sorpresa tra Mertens e Zielinski nel ruolo di sottopunta”.