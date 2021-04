ESCLUSIVA MN – Carlino, presidente del Napoli Femminile: “Obiettivo salvezza, vi spiego i nostri piani per il futuro”

Raffaele Carlino, presidente del calcio Napoli Femminile è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, lasciando le seguenti dichiarazioni:

Come giudica il campionato delle sue ragazze? Si aspettava qualcosa in più?

“Si sicuramente, ma paghiamo anche gli errori fatti dal sottoscritto”

Eleonora Goldoni, la mascotte della squadra nonché ragazza molto amata dal pubblico maschile, com’è averla in squadra?

“La Goldoni sicuramente è una napoletana nello spirito e nell’anima. Ma devo dire che con l’arrivo di mister Pistolesi e di Crisano tutte le ragazze hanno ritrovato la carica giusta e soprattutto la convinzione nei propri mezzi”

Crede alla salvezza? Aspettative per il prossimo anno?

“La salvezza dipende solo da noi. Abbiamo lo scontro diretto in casa con San Marino tra 15 giorni. Per il prossimo anno abbiamo le idee chiare e sicuramente punteremo ad un campionato di alta classifica, ma ora dobbiamo solamente pensare al 23 maggio, data di chiusura del campionato e certezza di restare in A”

Domani farete visita al Milan, squadra che vanta un ottimo score casalingo con una sola sconfitta finora: firmerebbe per il pareggio?

“Sicuramente, ma il calcio femminile è bello anche per questo, perché ogni pronostico può essere sovvertito”

Invece sul Napoli maschile, gli azzurri arriveranno in Champions?

“Per me si, il Napoli maschile come noi paga la tanta sfortuna, tra casi Covid e infortuni vari, altrimenti oggi contenderebbe lo scudetto all’Inter.”

Si augura un giorno di acquistare delle quote di una squadra di calcio maschile? O ritiene che il calcio femminile le si addica di più?

“Nel maschile ho già avuto qualche esperienza, con l’Ischia, con ottimi risultati, ma oggi mi vedo solo nel femminile per valori come lealtà, passione, attaccamento alla Città e alla maglia che le mie ragazze mi dimostrano giorno dopo giorno”

Il suo punto di vista del calcio in questo momento di pandemia?

“In questo momento è tutto più difficile: sport, lavori, rapporti familiari. Ho vissuto una Serie A senza il nostro magnifico pubblico, con l’incubo Covid, tamponi ogni tre giorni, gestione della bolla e la procura che ogni partita veniva a controllare che tutto fosse in ordine. Questo non è sport!”

Un saluto a tutti i tifosi del Napoli?

“A tutti i tifosi del Napoli maschile e femminile dico un arrivederci presto allo stadio per tifare la nostra squadra e per sostenere la città più bella del mondo. Forza Napoli Sempre!”.