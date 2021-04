CorrSport – Dal Pino pronto a muoversi legamente contro sette club

Paolo Dal Pino è pronto a muoversi legamente contro sette club della Serie A che avevano chiesto le sue dimissioni.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il presidente della Lega di Serie A potrebbe agire in materia legale contro diverse società(tra le quali c’è anche il Napoli) per non aver rispettato la procedura standard: secondo quest’ultima, infatti, servirebbero almeno otto squadre per mettere in pratica una mozione di sfiducia contro il diretto interessato e la firma di ben quattordici club per farlo decadere. Una situazione ambigua e complicata, che non si risolverà in poco tempo.

Dal Pino non vuole dimettersi e farà di tutto per rimanere in auge nel suo ruolo di presidente della Lega a tutti i costi. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni per capire l’evoluzione di questa vicenda.