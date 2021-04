Marcelo Burlon ha raccontato i motivi che hanno spinto la sua azienda a far parte delle nuove maglie azzurre.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere della Sera, lo stilista si è espresso in questi termini: “Una linea celebrativa che vuole trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico”. Parole davvero al miele per la società azzurra e per i colori partenopei.

Ha poi chiuso il suo discorso con un messaggio riferito proprio a Napoli città: “Una dedica d’amore alla città di Napoli ed ai suoi appassionati tifosi”. Intanto Burlon si è anche ritratto in una storia su Instagram con la maglia che gli azzurri useranno già contro l’Inter nella sfida di domenica sera.