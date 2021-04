IlSole24ore – ADL e altre sei società contro Dal Pino: spunta la denuncia

Secondo l’edizione odierna de Il Sole 24 ore, pare che il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, abbia chiesto le dimissioni del presidente della Lega, Paolo Dal Pino.

Ad affiancare il patron della squadra azzurra in questa richiesta, altri sei club: Juventus, Inter, Atalanta, Fiorentina, Lazio ed Hellas Verona. La situazione: come riportato dal quotidiano, sembrerebbe che, in seguito alla richiesta delle dimissioni, ci sia stata anche una lettera di denuncia per cattiva gestione diritti e fondi per la Serie A.

Dunque, Lega nel caos.