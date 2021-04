Gazzetta – Rispetto per Gattuso fino alla fine e poi sarà addio

Il rapporto tra Gattuso ed ADL è probabilmente ridotto all’osso e a fine campionato le due strade si separeranno.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il tecnico deve essere rispettato per l’uomo che è sempre stato in questa avventura azzurra. Il rapporto idilliaco che molto spesso si crea con gli arrivi dei tecnici, finisce per tramutarsi in un odio a pieno titolo che sancisce la fine per chiunque decida di passare per il club di Aurelio De Laurentiis. Una sorta di leitmotiv che si è ripetuto negli anni e che abbiamo notato soprattutto nelle ultime esperienze sulla panchina azzurra. Gattuso è solo l’ultima “vittima” di una carattere troppo orgoglioso del patron azzurro.

A fine stagione sarà molto probabilmente addio a causa di un rapporto oramai segnato ed incrinato dalle mille polemiche che hanno circondato l’ambiente azzurro dopo la fatidica sconfitta con il Verona.