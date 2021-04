CorrSport – Le prossime due partite saranno decisive per gli azzurri

Le prossime gare contro Inter e Lazio saranno decisive per l’approdo in Champions ed il Napoli non può sbagliarle.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, le sfide contro Inter e Lazio diranno molto in chiave qualificazione alla prossima competizione europea. L’Atalanta è a soli due punti ma è probabilmente la squadra più in forma del campionato, insieme ai partenopei. Non sarà facile scavalcare gli orobici, ma tutto potrebbe accadere con soli quattro punti dalla seconda in classifica ovvero il Milan. Ci sono ben sei squadre che lottano per una qualificazione nelle prime quattro e la stessa Lazio potrà dire ancora la sua se dovesse vincere il recupero contro il Torino(portandosi ad un punto proprio dal Napoli).

Sei squadre accomunate dallo stesso obiettivo e nulla è sconto in chiave pronostico. Il Napoli dovrà vincere le prossime due per sognare in grande.