CdS – Napoli, interesse per un giocatore del Tottenham: spunta il nome

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, pare che il Napoli sia sulle tracce di Erik Lamela per la prossima stagione.

L’attuale attaccante del Tottenham (in scadenza di contratto a giugno 2022), vorrebbe tornare in Italia e avrebbe dato il via libera al Napoli per un futuro accordo. Lamela sarebbe disposto a ridurre il suo stipendio a 2-2,5 milioni e mezzo, con l’aggiunta delle agevolazioni fiscali del periodo.

Un obiettivo, dunque, raggiungibile per il club partenopeo, che arricchirebbe così un reparto offensivo già competitivo.