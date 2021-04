Repubblica – Napoli, gli azzurri hanno spiccato il volo nel girono di ritorno: i numeri

L’edizione odierna di Repubblica analizza i numeri del girone di ritorno del Napoli di Gennaro Gattuso, e da ciò è uscito un dato che farà riflettere gli scettici: gli azzurri hanno una media punti da Scudetto.

“I numeri spingono il Napoli, anche se il blitz di Genova non è bastato per agguantare il quarto posto. Ma nel girone di ritorno gli azzurri hanno spiccato il volo: 8 vittorie, un pareggio e due sconfitte, per un totale di 25 punti nelle prime undici giornate, alla invidiabile media di 2,27 a partita, con cui di solito si lotta per lo scudetto.

Con la Samp è arrivato il quinto successo di fila in campionato (al netto del ko con la Juve, nel recupero della terza d’andata) e ci sono quindi i presupposti per lottare fino alla fine per la zona Champions. Gattuso può anche guardare con ottimismo al calendario, con 5 gare delle ultime 8 da giocare allo stadio Maradona, dove Insigne e compagni vantano una striscia aperta di 6 exploit”.