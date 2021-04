Dopo ben 16 gare di digiuno, Fabian Ruiz in quel di Genova è tornato al gol. De Laurentiis spera che il rendimento dello spagnolo possa restare costante in queste ultime 8 giornate di campionato, così da provare a cedere al miglior offerente il centrocampista che sarà convocato dalla Spagna ai prossimi campionati europei. Il patron partenopeo punta ad incassare non meno di 50 milioni, anche se nessuno dei club interessati a Fabian Ruiz sembra attualmente in grado di investire una cifra tanto consistente: Real e Atletico Madrid oppure Barcellona, sono alle prese con un campionato ancora incerto e con tutta una serie di difficoltà economiche oppure societarie.

Perché è del tutto evidente che Fabian dovrà essere venduto al termine di questa stagione, non potendo il Napoli accontentare i desideri del 25enne centrocampista che ha avanzato tramite i suoi agenti Alfaro e Torres la richiesta di un rinnovo di contratto alla cifra di 4 milioni netti a stagione, più bonus. Richiesta irricevibile, anche perché la politica di De Laurentiis sarà di ridurre il monte ingaggi del 30%. Non c’ è nessun braccio di ferro tra il club e il calciatore ed è su queste basi che De Laurentiis ha fissato il prezzo: se al Napoli arriverà per Fabian Ruiz un’ offerta da 50 milioni, sarà presa in considerazione. Altrimenti, si andrà avanti con l’ accordo attuale (2,5 netti all’ anno) e con il rischio concreto che a giugno 2023 il calciatore si libererà a parametro zero.

Fonte: Tuttosport