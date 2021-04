CdS – Champions, tutte ambiscono al premio Uefa: la Serie A ha aumentato la competitività

Il premio piazzamento Champions, pari a 50 milioni di euro, fa gola a tutte le squadre di Serie A. Le società corrono più per il quarto posto, che per lo Scudetto. Questo perché raggiungere il traguardo del premio Uefa, può significare cambiare le proprie sorti societarie: cambiare vita o non rischiare il default. E, da quando la qualificazione ai gironi Champions è stata allargata alle prime quattro, la Serie A ha conservato maggiore interesse e competitività sino all’ultima giornata. Tutte corrono per il quarto posto, ma, considerato l’aumento della competitività, si è innalzato anche il punteggio per raggiungere l’ambito podio. Ne parla il Corriere dello Sport:

“La soglia per il quarto posto nelle ultime tre stagioni è salita mediamente sino a 73 punti rispetto ai 66,5 delle precedenti sette. Un rialzo provocato dall’allargarsi delle concorrenti attratte dalla possibilità di accrescere il fatturato. Se ci sono maggiori possibilità di guadagno, ci provo e lotto sino alla fine. Nessuno molla in anticipo, come succedeva sino a qualche anno fa, considerando poco remunerativa l’Europa League. Lo studio sugli ultimi dieci campionati di Serie A, guardando le prime cinque in classifica, aiuta a comprendere l’evoluzione del calcio italiano. Le milanesi sono tornate al vertice. Fiorentina e Udinese faticano a riproporsi a certi livelli. Si intuisce anche il range probabile. Se Pioli ha fissato quota 75 per il quarto posto, non è sbagliato pensare che quest’anno possano servirne di più: 78, forse 80”.