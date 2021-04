Ag. Zaccagni: “Vuole un progetto che lo possa esaltare! Sul Napoli…”

Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“In questo momento non vorrei trovarmi nei panni di Giuntoli: i calciatori hanno capito che il mondo del calcio sta cambiando e le società hanno problemi di liquidità. Oggi il mercato è bloccato, che sia per Zaccagni al Napoli o meno, in generale non si sa come muoversi. Le società hanno giustamente altri pensieri e in questi casi i procuratori devono agire al meglio per i loro assistiti, con un progetto che possa esaltarne le proprie caratteristiche tecniche”.