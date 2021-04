Gazzetta – Un Napoli bello ma che spreca troppo

Il Napoli è riuscito a riprendere la propria marcia verso il quarto posto grazie alla vittoria di Genova per 2-0 con le reti di Fabian e Osimhen.

Come analizzato dalla Gazzetta dello Sport gli azzurri hanno dominato la partita in lungo ed in largo ed è stato un vero e proprio peccato tenere la partita in bilico fino all’88’ quando Victor Osimhen con una grande sgroppata ha chiuso i conti; già nel primo tempo si sono creati i presupposti per fare più goal e se non fosse stato per quei due contatti dubbi sul calcio d’angolo che ha portato al goal di Throsby, Gattuso starebbe recriminando altri due punti buttati.

La corsa Champions è ancora viva, le prossime due giornate ci diranno molto, il Napoli deve reggere per un obiettivo più che possibile.