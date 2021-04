Il Napoli di ieri inizia a intravedere le massime potenzialità di un diamante grezzo come Victor Osimhen, l’attaccante del presente e del futuro del Napoli.

Ieri Victor ha raggiunto 5 goal, ed è il sesto giocatore azzurro a raggiungere questa cifra: solo il Manchester City ha 6 giocatori con almeno 5 goal e ciò rappresenta la portata offensiva della squadra azzurra in questo campionato.

Per di più, se si sommano i goal fatti dai 6 giocatori con più di 5 goal all’attivo, nel complesso sono 51 goal in totale, a dispetto della squadra di Guardiola che con i 6 giocatori più prolifici della sua rosa ha segnato 49 goal.

Ma non è solo la fase offensiva a risaltare: infatti, ieri il Napoli non ha subito goal per la 12esima volta in campionato ed ha raggiunto in questa speciale classifica l’Inter, la capolista del campionato.

Anche questo dato fa risaltare come il Napoli, per quasi un terzo della partite del campionato, non ha subito goal.

Insomma, gli azzurri, con questi numeri molto importanti e con un Osimhen motivato a mille, può giocare una grande gara contro l’Inter di domenica sera.