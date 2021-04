In questo finale di campionato, le squadre stanno iniziando a valutare i progetti per il prossimo anno: il Napoli, ad esempio, chiuderà il progetto con Rino Gattuso e sta valutando diversi nomi per il futuro. Ma anche Gattuso sta valutando il futuro e molte squadre valutano il suo profilo.

Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, su Gattuso ci sarebbe il forte interesse della Fiorentina: Commisso lo stima molto come allenatore per la sua determinazione e grinta e l’avrebbe voluto già l’anno scorso al posto di Montella.

Vedremo come andrà a finire, ma di sicuro Gattuso è un nome forte per la Fiorentina del prossimo anno.